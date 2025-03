Weekend perfetto fino a questo momento per Can Oncu a Portimao. Il pilota turco ha comandato tutte le sessioni del venerdì e del sabato, vincendo Gara 1 di prepotenza: scattato dalla pole position si è involato in fuga e la sua prima posizione non è mai stata in discussione. L'unico brivido, se così si può dire, lo ha vissuto negli ultimi giri perdendo parte del vantaggio su Stefano Manzi. Per l'italiano la gara è stata più complicata, una lotta tesa con Bo Bendsneyder e Lucas Mahias fino a conquistare la seconda posizione e la leadership solitaria in campionato.