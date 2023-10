GTWCE, Marciello è campione Endurance e Overall

Marciello vince la Endurance e Overall, ed è campione per la 2 volta consecutiva. Una doppietta Ferrari con AF Corse domina Barcellona. Rossi out, Di Folco 1st di categoria Gold.

E’ stata una gara conclusiva “pazza” quella dell’ultimo round Endurance della stagione in quel di Catalunya. Una 3h che ha messo insieme tutti i pezzi del campionato, dimostrando ancora una volta la competitività della categoria con ogni gara tutta da scoprire.

La pole position al mattino della Ferrari #51 con AF Corse ha fatto subito capire quanto la 296 GT3 sia cresciuta dall’inizio della stagione in un tracciato che si, si addiceva parecchio alle caratteristiche tecniche della Rossa, ma che ha messo in difficoltà tutta la griglia per la grande usura degli pneumatici che ha creato, dovuta al vecchio asfalto. A scattare vicino alla #51 c’è stata un’altra Italiana d’eccellenza, la Lamborghini #63 dell’Iron Lynx di Bortolotti - Caldarelli - Pepper, per una fila tutta made in Italy. Subito dietro, in seconda fila, l’altra Ferrari di AF Corse #71 in terza posizione.

Nel primo giro però un contatto in curva 4 tra la Lamborghini Huracan GT3 guidata da Pepper, e la Mercedes #777 di Schiller dell’Al Manar Racing, poi penalizzata nel finale, ha costretto la vettura di Sant’Agata Bolognese a finire nella ghiaia e ripartire dal fondo, compromettendo di fatto la gara che li vedeva tra i favoriti per in lotta per la vittoria finale.



Un gara quasi di assolo per la Ferrari con una doppietta che sembrava scontata ma messa in dubbio dalle tante safety car e dalla prima finestra pit stop che ha permesso alla Mercedes dell’Al Manar Racing di guadagnare la posizione sulla 51# salvo poi perderla nel finale per la penalità di 5 secondi regalando il primo 1-2 stagionale della Rossa di AF Corse.

La gara di Valentino Rossi Finisce invece nel peggiore dei modi il campionato Endurance di Valentino Rossi, reo di aver commesso un errore in ripartenza dalla terza safety car quando arrivato alla curva Wurth, la S in salita nella pancia del circuito spagnolo, è andato largo colpendo un “bananas” ed ha perso la macchina in un testacoda conclusosi nella ghiaia. Rimane il rammarico per il 46 di aver raccolto 0 punti nelle due tappe spagnole dove, soprattutto nella tappa di Valencia, sembrava aver la possibilità di vincere gara 2 senza grosse problematiche. Un weekend difficile sopratutto in qualifica per le BMW, ma una buona solidità in gara aveva permesso a Rossi di rimanere con il pacchetto della top ten quando però ha perso l’auto e concluso la gara anzitempo.

Marciello è campione Endurance e Overall Chiude in 5th posizione Raffaele Marciello una gara in controllo ed in gestione, che basta però all’Elvetico per laurearsi campione Endurance ed Overall per la seconda volta consecutiva. Un campionato che ha, se vogliamo, rimarcato ancora di più la differenza fatta in pista da parte del pilota di Lugano con il resto della griglia. Mai un errore, ma sopratutto gare sempre al massimo livello, hanno consegnato meritatamente il titolo 2023 al pilota Mercedes-AMG che ha fatto innamorare molti tifosi grazie al suo stile aggressivo in pista e mai banale in intervista. Marciello scrive il suo nome nella storia di questa categoria, conquistando il sesto titolo piloti, quando nessuno mai era andato oltre i 4. Un ultimo obiettivo dichiarato è quello di provare a vincere anche la Sprint Cup contro il suo Amico/Avversario Mattia Drudi in Olanda, per rendere la stagione perfetta.

Torna a podio Di Folco nella categoria Gold Bella soddisfazione anche per Alberto Di Folco che dopo tanti week end alla ricerca di soluzioni tecniche, fa la pace con la sua Audi R8 #9 del Boutsen VDS e torna sul gradino più alto del podio della categoria Gold. Una vittoria di qualità e di quantità ma sopratutto fondamentale in vista del rush finale Sprint in quel di Zandvoort dove lui e Aurelian Panis sono chiamati a chiudere il discorso titolo nei confronti della BMW #30 del WRT.

Patrese è campione Overall della categoria Silver Weekend difficile invece per Patrese che non riesce ad andare oltre la 28^ posizione e 5^ di categoria Silver. Il talento Padovano insieme ai suoi compagni di squadra non ha trovato la quadra con la sua Audi questa settimana, ma si laurea campione Overall della categoria Silver in attesa del vero finale anche lui in Olanda, dove si giocherà nelle due gare finali la vittoria del titolo Sprint.