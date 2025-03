Toprak Razgatlioglu vince ancora a Portimao, bissando i successi di Gara-1 e Superpole Race e completando così un weekend perfetto, che lo ha visto conquistare anche la Superpole. Altri due secondi posti per Nicolò Bulega, sempre leader del Mondiale. Torna sul podio invece Alvaro Bautista, dopo il ritiro di gara-1. Nella domenica di Portimao protagonisti anche Andrea Locatelli e Danilo Petrucci, in Top-5 in entrambe le gare disputate

