Sfida finale tra il finlandese e lo scozese. A Kalle basterà eguagliare il risultato del rivale per arrivare in Giappone certo di bissare il successo già colto lo scorso anno ed entrare a far parte giovanissimo di un’élite di pluricampioni del mondo, aprendo un ciclo che potrebbe durare davvero a lungo

Kalle Rovanpera contro Elfyn Evans, un finlandese contro un gallese... compagni di squadra nella Toyota appena riconfermatasi campione fra i team, ma rivali nel rush finale che porta al titolo iridato del Wrc 2023... Un titolo che passa dall’inedita sfida sulle strade dell'Europa centrale... 18 prove speciali... 310 chilometri fra Austria, Repubblica Ceca e Germania, con quartier generale a Passau.



Kalle Rovanpera ha un vantaggio in classifica di 31 punti, gli basterà eguagliare il risultato del rivale per arrivare in Giappone certo di bissare il successo già colto lo scorso anno ed entrare a far parte giovanissimo di un’élite di pluricampioni del mondo, aprendo un ciclo che potrebbe durare davvero a lungo.



Come sempre Sky seguirà da vicino anche il penultimo appuntamento del campionato che potrebbe laureare Kalle Rovanpera anticipatamente campione del mondo per la seconda volta consecutiva. In attesa di chiudere i conti di questa stagione già di lavora alla prossima. Ott Tanak lascerà Ford per tornare con i coreani di Hyundai, che hanno definito la loro line-up: oltre all’estone e all’inamovibile belga Neuville, faranno parte dello squadrone asiatico anche due fra Suninen, Sordo e Lappi. Svelato anche il calendario del prossimo anno, manca solo l’ufficialità: a sorpresa saltano Messico ed Estonia e vengono rimandati gli ingressi di Argentina di Arabia Saudita e Stati Uniti. Tornerà invece il Rally di Polonia e debutterà il rally di Lettonia.



Rally Europa Centrale, il programma su Sky

GIOVEDì 26

14.00 SkySport Arena

18.00 SkySport Arena