Rally, Rovanpera vince il Mondiale 2023

Come ampiamente previsto, il Rally dell’Europa Centrale si è snodato lungo il weekend di passione del gallese Elfyn Evans, costretto a spingere e ad attaccare per cercare di rendere difficile fino alla fine la vita al compagno di squadra in Toyota Kalle Rovanpera. Ma il finlandese non si è lasciato intimidire e ha dimostrato di accettare lo scontro alla pari, forte del suo vantaggio di 31 punti in classifica a due eventi dal termine della stagione. Sotto pressione, ancora una volta Evans ha commesso un grave errore e nella terza giornata di gara è uscito di strada andando a sbattere, compromettendo la sua rincorsa al campione in carica. Balzato al comando delle operazioni nella PS11, Thierry Neuville ha badato a consolidare il primo posto per portare a casa la seconda vittoria stagionale.

Rovanpera, è l'apertura di un ciclo A seguire Kalle Rovanperä, sempre più vicino al suo secondo titolo nel WRC, ha alzato il piede preoccupandosi di arrivare fino in fondo per racimolare i pochi punti necessari alla certezza matematica di chiudere il discorso iridato con una gara di anticipo sulla conclusione del campionato. Evans è ripartito nell’ultima giornata di corsa, sperando di fare punti in power stage e riaprire il discorso in vista dell’ultimo appuntamento in Giappone, ma l’impresa non gli è riuscita. E così il giovanissimo flying finn ha vinto il suo secondo titolo mondiale consecutivo, ad appena ventitré anni, dopo aver conquistato all’età record di ventidue anni e un giorno il primo, appena un anno fa. Dopo che l’estone Ott Tanak aveva interrotto il dominio dei francesi Loeb e Ogier (17 titoli in due), ma solo per una stagione, ora si puo’ finalmente parlare di una vera e propria apertura di ciclo per Kalle Rovanpera, al secondo successo consecutivo come piloti più celebrati (ma anche più maturi) del calibro di Gronholm, Sainz, Biasion, Rohrl.

