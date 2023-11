Test Mondiale Endurance: ci sarà anche Rossi

Una nuova avventura per Valentino Rossi . Il profilo Instagram del campionato Mondiale Endurance ha ufficializzato la presenza del nove volte campione del mondo nei test dei Rookie nella categoria LMP2. La sessione di test si terrà in Bahrein , domenica 5 novembre, esattamente il giorno dopo la fine del Mondiale 2023, attualmente in corso. "Un grande nome si aggiunge alla lista" - è stato il messaggio su Instagram a corredare l'annuncio.

Rossi e le macchine

La passione per le quattro ruote è sempre stata forte nel campione di Tavullia, da una prova nel Mondiale di rally nel 2002 al Monza Rally Show in cui vanta sette successi. Nel 2019 aveva partecipato alla gara Endurance della 12 Ore del Golfo, mentre nel gennaio 2022 ufficializza la sua partecipazione al GT World Challenge Europe 2022, così come nel 2023. E ancora: due round della 24H Series, la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst tra le tante altre esperienze in macchina del campionissimo delle moto.