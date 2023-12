Malore in pista, muore a 56 anni Gil de Ferran

L'ex pilota brasiliano è morto a causa di un malore mentre gareggiava con il figlio in Florida. In carriera aveva vinto la 500 miglia di Indianapolis e aveva conquistato due titoli IndyCar. Dopo il ritiro era diventato consulente del team McLaren in Formula 1. Il ricordo di Stefano Domenicali: "Era una persona incredibile e un vero campione"