Dakar, Schareina vince il prologo tra le moto

La Dakar 2024 è ufficialmente cominciata con il prologo, che segnerà l'ordine di partenza della 1^ tappa in programma domani. Nella categoria moto primo successo per lo spagnolo Tosha Schareina davanti a Sanders e Branch. Ogni sera live su Sky Sport 24 alle 21.15 il recap di giornata

Lo spagnolo Tosha Schareina (Honda) ha vinto nella categoria moto il prologo della 46^ edizione del rally-raid Dakar 2024, per il quinto anno ospitato dall'Arabia Saudita, una speciale di 28 chilometri da Al-Ula a Al-Ula. Per il pilota di Valencia, alla terza partecipazione, è il primo successo di tappa, ottenuto con il tempo di 17 minuti e 35 secondi. Secondo l'australiano Daniel Sanders (GasGas), staccato di 12". Terzo Ross Branch (Botswana, Hero Motorsports) a 19". Il francese Adrien van Beveren (Honda) è quarto a 24". L'argentino Luciano Benavides, vincitore di tre tappe lo scorso anno, è quinto, a 2" da Van Beveren. La classifica del prologo determina l'ordine di partenza della prima tappa, domani (da Al-Ula a Al-Henakiyah, 414 km di speciale), per i primi 10 concorrenti tra auto e moto. La Dakar 2024 percorrerà quasi 8.000 km (4.716 di speciale) distribuiti in 12 tappe. Arrivo il 19 gennaio a Yanbu.