Finiti in una enorme fossa, in mezzo alle dune del deserto arabico, i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani sono riusciti a soccorrere un equipaggio olandese il cui camion si era ribaltato in una fase della Dakar. L'impresa, peraltro al buio considerando che la tappa di ieri si è protratta ben oltre il tramonto, è valsa ai fratelli particolare attenzione mediatica da parte delle tv nazionali olandesi. "Non ci sarebbe stato verso di uscire senza aspettare un camion che ci tirasse da fuori - racconta Tito, il navigatore - ma considerando che non passava nessuno, mio fratello Silvio ha coordinato, non so in quale lingua, ben 14 persone e, dopo che il veicolo 'side by side' (piccolo veicolo off road a 4 ruote, ndr), che era finito nella fossa con noi, ci ha aiutato a tirare fuori la nostra macchina, è riuscito a rimettere dritto il camion"."Gli olandesi erano increduli - aggiunge - perché nessuno pensava che un fuoristrada potesse tirar su un camion in quel modo. È stata un'iniziativa spontanea da parte nostra, non era assolutamente una cosa dovuta, ma lo spirito vero della Dakar è questo, ci si dà una mano a vicenda".