Thierry Neuville su Hyundai domina la domenica di Monte-Carlo e vince per la seconda volta in carriera il Rally di Monte-Carlo. Ogier segue sul podio con la Toyota, mentre Evans, sempre su Toyota chiude sul terzo gradino del podio davanti a Tanak. Il Mondiale torna in Svezia: prossimo appuntamento in programma a febbraio, dal 15 al 18 febbraio

Una domenica dominata e chiusa con il successo per Thierry Neuville. Il 35enne belga della Hyundai ha la meglio nel duello con Sebastien Ogier, vincendo per la seconda volta in carriera il Rally Monte-Carlo. Il tentativo di rimonta di Ogier, un vero specialista del rally Monte-Carlo, non è andato a buon fine: l'otto volte campione del mondo doveva recuperare 3.3 secondi a Neuville ma con la sua Toyota ha dovuto accontentarsi del secondo posto davanti al compagno di squadra Evans, anche lui sul podio dopo un inizio rally da dominatore e un lento peggioramento delle sue prestazioni che lo ha costretto al terzo posto. Quarta piazza per Tanak, mentre Rossel vince il WRC2. Il Mondiale torna in Svezia, con il prossimo appuntamento in programma a febbraio: dal 15 al 18 febbraio.