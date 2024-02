Motonautica, E1 Series: a Jeddah vince il team di Tom Brady, ex stella della NFL

In Arabia Saudita ha vinto il team dell'ex quaterback dei Patriots (NFL), con a bordo la finlandese Emma Kimilainen e l’inglese Sam Brady. In una E1 Series che punta a una motonautioca sempre più sostenibile, inclusiva e spettacolare, sono molti i team acquisiti da stelle dello sport come Nadal, Perez e Drogba. Per l'Italia ha gareggito Vicky Piria con l'equipaggio del "Checo" Perez. Potrete seguire tutto il campionato su Sky

La E1Series stravolge la motonautica, dandogli una vera e propria scossa e riproponendosi come sostenibile, inclusiva e soprattutto spettacolare. Sostenibile perché vi gareggiano barche alimentate da un motore fuoribordo elettrico e quindi rispettoso dell’ambiente in cui sono inserite. Gli equipaggi o i team sono costituiti da un pilota donna e un pilota uomo che si confrontano con la stessa barca contro gli altri teams. La spettacolarità della gara con un format fatto da finali e superfinali, vede quattro barche per volta gareggiare su una distanza di 5 giri per mache.

A Jeddah ha vinto il team di Tom Brady, ex quaterback dei Patriots di football americano, con la finlandese Emma Kimilainen e l’inglese Sam Brady. Come si puà intuire, altra particolarità di questo campionato è che i team sono stati acquisiti da vip del mondo dello sport e dello spettacolo come Rafa Nadal, Checo Perez, Drogba e tanti altri.

Si è trattato di un qualcosa di storico che ha portato numerosi piloti provenienti dalle categorie minori del motorsport, del jet sky e delle formule di motonautica a confrontarsi in un campionato dove la sostenibilità elettrica ha dato la possibilità a questi piloti di valutare anche un nuovo modo di guidare, estremamente sensibile e molto particolare.