Rally Svezia, Lappi è in testa dopo la 2^ giornata

Lappi è il nuovo leader del Rally di Svezia al termine della seconda giornata. Il finlandese ha incrementato il vantaggio conquistato dopo la Prova Speciale 7 davanti a Katsuta. Il giapponese era passato al comando della classifica dopo aver vinto la prova 4, anche grazie al ritiro di Rovanpera e Tanak. Al terzo posto c'è Solberg a bordo di una Rally2 ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Lappi è il leader della prima tappa del Rally di Svezia, precedendo il giapponese Katsuta. In terza posizione, a sorpresa, Solberg con la prima Rally2. Il leader del Mondiale Neuville è fuori dalla zona punti a causa di un problema al motore, mentre Rovanpera e Tanak si sono ritirati nella prova 4. Lappi ha rafforzato quindi il suo vantaggio al comando della classifica generale, concretizzato nella prova precedente. Hyundai Motorsport chiude in testa dopo aver già vinto il Rally di Monte-Carlo. La giornata di domani sarà probabilmente decisiva per la classifica generale e per la lotta per la vittoria.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Prova Speciale 7: Lappi completa la rimonta È nella Prova Speciale 7 che Lappi completa la sua rimonta su Katsuta diventando il nuovo leader del Rally di Svezia. La vittoria della Floda 2 di 28,25 chilometri ha permesso al finlandese di eliminare il ritardo di tre decimi che lo separava dal giapponese, portandolo al comando della classifica generale con 1''8 di margine. Lappi ha sfruttato una sbavatura di Katsuta nell'ultimo settore, vincendo così la settima prova del Rally di Svezia proprio davanti al giapponese di 2''1. I due si sfideranno nell'ultima prova di oggi, la Umea Sprint 2 di poco più di 5 chilometri.

Prova Speciale 6: Lappi vede Katsuta La Prova Speciale 6 del Rally di Svezia è di Lappi, che ricuce il distacco dal leader Katsuta, distante ora soli 3 decimi. Al termine della sesta prova, a separare i due contententi alla vittoria del Rally di Svezia c'è Linnamae, che si conferma con la prima Rally2 dopo il primo posto nella PS5. Il leader del Mondiale, Neuville, prende 40 secondi di penalità per una partenza ritardata a causa di un problema al motore. In classifica generale, Fourmaux passa in terza posizione.

Prova Speciale 5: vince Linnamae su una Rally2 La tappa di Rally in Svezia ha un nuovo colpo di scena, dopo il ritiro di Rovanpera e Tanak nella Prova Speciale 4. La prima prova del giro pomeridiano, la #42 Brattby 2 di 10,76 chilometri, infatti, è stata vinta da Linnamae a bordo di una Rally2, la Toyota GR Yaris, precedendo altre quattro Rally2. L'estone ha preceduto di 2''4 Solberg, sempre più leader della classe WRC2, che sale in quinta posizione nella classifica generale superando Neuville. Sul terzo gradino del podio, Heikkila con la seconda Toyota GR Yaris Rally2. La prima Rally1 è quella di Lappi, che riduce il distacco dal leader Katsuta, seconda ed ultima Rally1 in top10. Con questi risultati, si riapre quindi anche la lotta per il terzo posto con Fourmaux a 2''4 da Evans.

Prova Speciale 4: si ritirano Rovanpera e Tanak Non sono mancati colpi di scena nell'ultima prova del giro mattutino del Rally di Svezia: Rovanpera e Tanak sono costretti al ritiro a causa di un impatto contro un banco di neve. Il campione del mondo in carica ha danneggiato il retrotreno della sua GR Yaris Rally 1 mentre era in fuga, mentre l'estone ha danneggiato il radiatore della sua i20 ed è dovuto uscire dalla speciale in modalità elettrica per non surriscaldare il motore. Katsuta ha quindi vinto la Prova Speciale 4, la lunga Floda 1 di 28,25 chilometri, diventando il nuovo leader del Rally di Svezia. In seconda posizione, il compagno di squadra Elfyn Evans, battuto di 7 decimi. Lappi è il primo inseguitore, ma anche lui va a sbattere contro un banco di neve, danneggiando la carrozzeria. A differenza di Tanak e Rovanpera, il finlandese rallenta, aumentando il suo ritardo da Katsuta e diminuendo quello da Evans.

Prova Speciale 2-3: Rovanpera leader della classifica generale Rovanpera vince la prima tappa del Rally di Svezia, secondo appuntamento del WRC 2024, dopo aver vinto la prima stage ieri. Dietro di lui, Lappi e Tanak. Lappi vince la PS3 precedendo Rovanpera e Katsuta. Il campione del mondo in carica mantiene la leadership della classifica generale.