Valentino Rossi, che nel 2024 correrà nel Mondiale Endurance (WEC), ha presentato il casco per la nuova stagione realizzato in collaborazione con Aldo Drudi e disegnato da Davide Degli Innocenti. Si tratta di un'evoluzione della versione 2023: il sole è presente nella parte anteriore, mentre la luna in quella posteriore. Anche la colorazione è più scura rispetto a quella dell'anno precedente. Ecco tutte le immagini

VALENTINO ROSSI PRESENTA IL NUOVO CASCO: VIDEO