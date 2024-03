WRC, Rovanpera domina il venerdì in Kenya

È una giornata perfetta per il finlandese: registra il miglior tempo in tutte le sei prove del venerdì del Safari Rally, portandosi in vetta alla classifica generale del terzo appuntamento del WRC. Dietro di lui, i compagni di squadra Evans e Katsuta, mentre per le Huyndai è una tappa da dimenticare: Neuville è quarto dopo una mattina difficile, Lappi e Tanak, invece, sono costretti al ritiro nel pomeriggio. Domani si inizia con la PS8 alle 06:01 italiane. Tutto il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

Rovanpera domina il venerdì del Safari Rally vincendo tutte le sei prove della giornata e portandosi quindi in testa alla classifica generale del terzo appuntamento del WRC. Il finlandese, primo delle tre Toyota, precede Evans e Katsuta, mentre per le Hyundai è una giornata da dimenticare: Lappi e Tanak sono costretti al ritiro nel pomeriggio in Kenya, mentre Neuville accusa i problemi avuti nelle prove del mattino.

PS2-PS4: i risultati del mattino Il campione del mondo in carica si riscatta così dopo il ritiro nel Rally di Svezia, imponendosi su tutte le prove della mattina. Ci hanno provato i principali rivali: Lappi e Tanak infatti registrano ottimi tempi, ma il finlandese della Toyota stacca entrambi di oltre 15 secondi nell’ultima prova della mattina, la Kedong 1. Ai piedi del podio è lotta per il quarto posto: a contenderlo sono Katsuta, Evans e Neuville, tutti molto vicini, con il giapponese leader momentaneo del gruppo.

Neuville, dopo il miglior tempo registrato nella PS1 di ieri, ha affrontato una mattina difficile: nella terza Prova Speciale, infatti, rovina la gomma posteriore destra urtando contro delle rocce a bordo strada. Il belga ha proseguito, ma lo pneumatico è esploso costringendo il pilota e il suo navigatore Wydaeghe ad una riparazione “alla MacGyver”, come affermano loro stessi, per impedire alla sabbia di entrare nell’abitacolo. Nella PS4, invece, ha perso l’ausilio dell’ibrido. Ha dunque limitato i danni riuscendo comunque a terminare le prove.

Alle spalle del terzetto citato le Ford Puma. Fourmaux, nel gruppo dei migliori nelle prime due prove di giornata, ha perso secondi nella PS4 finendo a oltre un minuto e 14 secondi dal leader. Munster, invece, è lontano da tutti. Nel Rally2 Greensmith si conferma sempre più leader, complici anche diversi problemi avuti dai principali rivali. Solberg, infatti, si è fermato nella PS4 per sostituire una gomma, mentre Kajetanowicz ha avuto un guasto meccanico all’auto.

PS5-PS7: i risultati del pomeriggio Rovanpera inizia il pomeriggio del Safari Rally così come ha concluso la mattina: vincendo tutte le prove speciali in una giornata perfetta. Il finlandese chiude la giornata con un vantaggio di 56”9 sul compagno di squadra Evans, primo dei rivali. Il gallese ha conquistato la seconda posizione della classifica generale durante l’ultima prova del venerdì, grazie ad un terzo tempo registrato e alla contemporanea prova non brillante di Katsuta. La lotta per il secondo posto si fa quindi sempre più avvincente: domani ai due piloti Toyota si aggiungerà Neuville, posizionatosi a 6”5 dal podio.

Il belga è l’unico pilota Hyundai rimasto in gara: Lappi e Tanak, infatti, sono stati costretti al ritiro rispettivamente per un guasto alla trasmissione e per un incidente innescato da una roccia trovata in piena traiettoria. Nonostante le difficoltà avute a partire dalla PS3, Neuville è riuscito a mantenere un buon passo e a chiudere vicino al rivale per il titolo. Fourmaux completa la top 5, in crescita in tutte le prove; dietro di lui, il compagno di squadra Munster. Il primo delle Rally2 è Greensmith, dominatore incontrastato della giornata.

Il programma del sabato Termina quindi la prima tappa del Safari Rally, che ha visto Rovanpera dominare tutte le sei prove del venerdì. La Prova Speciale 8, la Soysambu di 29,32 chilometri, aprirà il sabato con il primo pilota che scatterà alle 06:01 italiane. Nel programma di giornata sei prove (tre ripetute).