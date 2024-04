Indycar, Prema Racing si unirà al campionato USA nel 2025

Un team italiano tornerà in IndyCar nel 2025: è Prema Racing, che debutterà nel "He Greatest Spectacle in Racing", la 500 Miglia di Indianapolis. Il team opererà in una struttura all'avanguardia in Indiana in collaborazione con Chevrolet

Prema Racing farà il suo ingresso nel NTT Indycar nel 2025, con due iscrizioni a tempo pieno in partnership con Chevrolet e debuttando in "The Greatest Spectacle in Racing", l’iconica 500 Miglia di Indianapolis. Con il suo ingresso nel 2025, Prema riporta un team italiano in Indycar. Per massimizzare gli sforzi, opererà in una struttura all’avanguardia in Indiana con Chevrolet che fornirà nuovissimi propulsori ibridi V6 biturbo da 2,2 litri. “L’annuncio di oggi segna un momento cruciale nella storia di Prema”, afferma Rosin, team principal Prema, “E’ un sogno che diventa realtà per la nostra famiglia e tutti coloro che sono coinvolti nella nostra attività”.