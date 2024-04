Rally, Evans sfida Neuville in Croazia

Il britannico e il belga tornano a sfidarsi per la leadership del campionato. Dovranno vedersela con il rientrante Ogier e con un Tanak bisognoso di punti per rilanciarsi nella serie. Gli appuntamenti live su Sky e in streamin su NOW

Il quarto appuntamento del Campionato del Mondo Rally farà da palcoscenico all’ennesima battaglia per la successione alla corona di Kalle Rovanpera . Scegliendo di prendersi una stagione part-time, il finlandese ha di fatto abdicato al trono del WRC. In Croazia Kalle non ci sarà, sostituito dall’altro campione del mondo a mezzo servizio: Sebastien Ogier. Il francese torna a Zagabria per bissare la vittoria del 2021, quando ebbe la meglio sul compagno di squadra Elfyn Evans per soli 6 decimi: il terzo finale più serrato di sempre! Sei, come i punti che separano il britannico (vincitore qui lo scorso anno) dal leader Neuville nella classifica iridata piloti. I due osservati speciali del fine settimana dovranno sia marcarsi a uomo che difendersi dagli attacchi dei principali outsiders che, a differenza loro, hanno meno da perdere. Detto di Ogier, pericolosissimo essendo libero da pressioni di campionato, ci si aspetta una prova di forza anche da Ott Tanak . L’estone ha avuto un inizio di stagione difficile ed ha ora bisogno di fare tanti punti – e di battere Evans e Neuville - per rilanciarsi nella corsa al titolo.

Dibattito FIA-Costruttori

Il futuro del Campionato del Mondo Rally è al centro di un acceso dibattito, con le principali squadre - Toyota, Hyundai e M-Sport Ford - che hanno unito le forze chiedendo alla FIA di mantenere gli attuali regolamenti Rally1 fino alla fine della stagione 2026. I costruttori stanno facendo forti pressioni sul corpo direttivo dello sport, ritenendo che non ci siano i tempi tecnici per affrontare i cambiamenti regolamentari richiesti e sottolineando che gli accordi di fornitura con Compact Dynamics per le componenti elettriche (che comprende batteria, motore elettrico e invertitore) scade alla fine del 2026. Il gruppo di lavoro istituito nel dicembre 2023 per definire il miglior futuro per la specialità ha infatti proposto importanti modifiche per il Rally1, che potrebbero perdere l'unità ibrida e molte delle appendici aerodinamiche già dalla prossima stagione. Le discussioni sono ancora in corso, con incontri programmati fino a giugno per ratificare i regolamenti per il 2025-2026. Nonostante le divergenze, vi è un impegno comune nel cercare soluzioni collaborative per salvaguardare il futuro del Rally1. La FIA ha comunicato che sono stati compiuti progressi positivi e che si sta lavorando per trovare un accordo su questioni tecniche a breve termine.