Rally Croazia, Neuville precede Evans e Ogier

Al termine delle prime quattro prove speciali, al comando del round croato c'è il leader della classifica del campionato Thierry Neuville. forte di tre scratch e anche aiutato da un asfalto andato velocemente sporcandosi a seguito dei passaggi dei primi piloti. Gli appuntamenti live su Sky e in streaming su NOW

Splende il sole sul Rally di Croazia , ma le piogge dei giorni si sono fatte sentire eccome al passaggio delle vetture impegnate in questo round del Mondale Rally. Dopo le prime quattro prove speciali al comando c'è Thierry Neuville , già leader del campionato.

Prova super nella prima speciale per il belga, che ha dato 6''6 ad Evans. Il gallese è stato il più veloce nella PS2 e archiviato la mattinata con 8''6 di distacco da Neuville. Ogier, invece, si è ritrovato a 21″5 da Neuville dopo una foratura lenta nella prima prova inaugurale e un errore nella seconda. Ha però conservato la terza posizione.