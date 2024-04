Valentino Rossi, primo podio con BMW a Imola

Valentino Rossi ha centrato il suo primo podio nel WEC, il FIA World Endurance Championship. Il “Dottore” ha chiuso al secondo posto alla 6 Ore di Imola, davanti al pubblico e sul circuito di casa. Davanti a Rossi, Ahmad Al Harthy, al terzo posto Maxime Martin. Il nove volte campione del mondo della MotoGP riesce così nell’impresa di andare sul podio, cosa che gli era sfuggita di poco al debutto in Classe LMGT3 in Qatar. “Sono molto contento per questo primo podio ottenuto nel WEC soltanto alla seconda gara -le parole di Valentino Rossi- è una bella festa per la squadra davanti a più di 70mila persone, li ringrazio per il supporto”. Il 'Dottore' è il primo campione del mondo MotoGP a disputare una stagione completa nel campionato endurance