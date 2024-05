Il francese vince davanti a Tanak e Neuville e diventa il pilota più vincente sugli sterrati lusitani. Fa altrettanto Toyota, che raggiunge Citroen e Lancia in testa all’albo d’oro dei marchi con più successi in Portogallo. GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il Rally di Portogallo 2024 ha offerto grandi sfide e molti colpi di scena, ma sarà ricordato soprattutto come l’edizione in cui Sebastien Ogier ha scritto il suo nome nella storia di quella che è una delle gare fondanti del WRC. Il francese ha infatti conquistato la sua sesta vittoria in Portogallo, superando il leggendario Markku Alen (fermo a cinque vittorie) e diventando il pilota più vincente di sempre nell'evento.

Toyota in testa all'albo d'oro con 8 vittorie Ogier ha dominato il weekend con una prestazione impeccabile, ottenendo anche la sua sessantesima vittoria in carriera. L’otto volte campione del mondo ha sfruttato la posizione di partenza favorevole il venerdì ed ha lottato prima con Rovanperä e poi con Tanak per gran parte della gara, fino a prendere il comando definitivo quando l'estone ha subito una foratura lenta a metà della seconda tappa. La vittoria di Ogier issa anche Toyota in testa all’albo d’oro della mitica gara lusitana con otto vittorie. La Casa giapponese ha così raggiunto Citroën e Lancia al vertice della speciale classifica riservata ai marchi più vincenti in Portogallo. Peccato per gli errori di Rovanperä e Katsuta, entrambi capaci di comandare la gara ma poi finiti fuori strada.

Neuville allunga in campionato Ad accompagnare Ogier sul podio sono stati Ott Tanak e Thierry Neuville che hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto. In ottica campionato, è stato un fine settimana positivo per i due piloti Hyundai Motorsport. Per Tanak è finalmente arrivato un risultato positivo, con cui l’estone ha raccolto tanti punti fondamentali per risalire nella classifica piloti dopo un inizio di stagione zoppicante. Tanti punti anche per Neuville, nonostante abbia aperto la strada venerdì. Un risultato che ha consolidato la posizione del belga in campionato, ora in vantaggio di ben 24 punti su Elfyn Evans. Per quest’ultimo un weekend da dimenticare, condizionato da una foratura prima e da un problema al sistema di raffreddamento poi. Ora Evans deve guardarsi dal ritorno di Tanak, distante soli 7 punti nella classifica piloti.