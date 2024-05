Indy 500: domenica si assegna la pole, LIVE su Sky

A Indianapolis iniziano le due settimane più emozionanti dell’anno. La 108esima Indy 500 è alle porte: Qualifiche live domenica 19/5 su Sky Sport Max, poi il via della gara domenica 26/5 alle 18:30 ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La 108esima 500 Miglia di Indianapolis è sempre più vicina e i motori sono già accessi nell’ovale più famoso del mondo. 34 i piloti iscritti a caccia di una qualificazione che, come da tradizione, ne ammetterà 33, il numero massimo di vetture (tutte Dallara motorizzate Honda o Chevrolet) che possono competere nell’Indianapolis Motor Speedway, teatro del quinto round della IndyCar 2024. Il programma si sviluppa su due settimane di azione in pista, concentrandosi prima sulle qualifiche e poi sulla gara, in programma domenica 26 maggio alle 18:30 su Sky Sport. Un evento speciale, il più veloce nel motorsport, capace di accogliere più di 300,000 appassionati sulle tribune e milioni di spettatori in tutto il mondo.

I campioni in carica a Indy A difendere il trono è Josef Newgarden, vincitore un anno fa della sfiancante sfida contro Marcus Ericsson, primo a sua volta nel 2022. Oltre all’americano e allo svedese citiamo altri 6 piloti già vincenti nel catino da due miglia e mezzo dell’Indiana: partiamo da Hélio Castroneves, che torna in pista con i colori Meyer Shank Racing andando a caccia della quinta corona per scavalcare A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears, passando poi a Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing), due volte vincitore tra 2017 e 2020, a cui si aggiungono le affermazioni di Scott Dixon (2008), Ryan Hunter-Reay (2012), Alexander Rossi (2016) e Will Power, vincitore nel 2018.

Ritorna il Double Duty, 6 esordienti Sei, invece, gli esordienti che gareggeranno per la prima volta a Indianapolis: Kyffin Simpson e Linus Lundqvist, entrambi in gara con Chip Ganassi Racing, Nolan Siegel, scelto da Dale Coyne, Christian Rasmussen con Ed Carpenter Racing e lo svedese Tom Blomqvist, al volante della Dallara-Honda di Meyer Shank Racing. A chiudere la lista, un 31enne che ha già dimostrato il proprio valore in America: parliamo di Kyle Larson, campione NASCAR Cup Series nel 2021 con Hendrick Motorsports, squadra unitasi ad Arrow McLaren nel fornire al californiano la chance di riesumare il celebre “Double Duty”. Se Larson riuscirà a qualificarsi a Indy, allora domenica 26 maggio correrà prima la 500 Miglia e poi si recherà in North-Carolina per partecipare alla Coca Cola 600 in quel di Charlotte. Una sfida isolata a soli dieci piloti tra il 1994 (il compianto John Andretti fu il primo) ed il 2014, quando Kurt Busch chiuse con un fantastico 6° posto la Indy500, non trovando la stessa fortuna nella gara NASCAR.

Qualifiche e gara LIVE su Sky Sport Dal 2023 la Indy 500 non assegna più il doppio punteggio in gara, nella quale è previsto un massimo di 54 punti (vittoria, almeno un giro in testa e record di giri al comando). Attenzione però, perché il format della qualifica permette ai primi dodici in griglia di guadagnare dei punti bonus, con il Poleman che può portare a casa già 12 punti, gli stessi che separano Alex Palou (leader) e Will Power in classifica piloti.