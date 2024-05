Indy 500, Power il migliore nelle Qualifiche 1

Will Power ed il Team Penske fanno man bassa nelle prime qualifiche. Kyle Larson continua a stupire, mentre VeeKay strappa in extremis la qualificazione alla Top12. Stasera alle 21:00 si lotta per la Pole Position, live su Sky Sport Max GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il primo, emozionante giorno di qualifica della 108^ Indy 500 si è chiuso con il Team Penske in grado di monopolizzare provvisoriamente la prima fila. Nelle 6 ore messe a disposizione dei 34 iscritti Will Power ha realizzato la miglior prestazione alla media oraria di 233.758 miglia (376,1 km/), battendo sia Scott McLaughlin sia Josef Newgarden, il vincitore dell'ultima edizione. Seppur priva del proprio Presidente e di alcune figure chiave (Tim Cindric e gli ingegneri principali sono stati sospesi dopo la squalifica di St. Petersburg), la squadra di Roger Penske sembra aver trovato la quadra a Indianapolis ed è pronta a confermare il risultato nella seconda giornata di qualifiche, in programma stasera dalle 21:00 a mezzanotte su Sky Sport Max.

Oggi, infatti, l'Indianapolis Motor Speedway farà da teatro a tre imperdibili sfide. Si partirà alle 21:05 con la Top12 Qualifying, isolata ai migliori 12 piloti del sabato, i quali avranno un tentativo a testa per provare a conquistare un piazzamento tra i primi 6 accedendo alla Fast 6, la sessione che definirà le prime due file e, al contempo, deciderà il nuovo poleman della Indy500. Ecco chi scenderà in pista nella Top12 Qualifying, puntando almeno al 6° posto per esser promosso alla fase successiva: Will Power (Team Penske - Chevrolet #12) Scott McLaughlin (Team Penske - Chevrolet #3) Josef Newgarden (Team Penske - Chevrolet #2) Alexander Rossi (Arrow McLaren - Chevrolet #7) Kyle Kirkwood (Andretti Global - Honda #27) Kyle Larson - Rookie (Arrow McLaren Hendrick - Chevrolet #17) Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing - Chevrolet #60) Santino Ferrucci (A. J. Foyt Racing - Chevrolet #14) Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing - Honda #75) Patricio O'Ward (Arrow McLaren - Chevrolet #5) Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing - Chevrolet #21) Ryan Hunter-Reay (Dreyer & Reinbold - Chevrolet #23) Dalla Top12 si può notare come Chevrolet sembri vantare più ritmo rispetto a Honda nella run da 4 giri della qualifica. Tuttavia, qualche problema di affidabilità si è palesato, colpendo in special modo i motori Chevy nelle ultime ore del sabato. Dall'altra parte, Honda potrebbe aver puntato sulla consistenza, fattore primario in vista della corsa.



Da evidenziare il brillante debutto del campione NASCAR Kyle Larson, in gara per provare il Double Duty (partecipazione alla Indy500 e alla Coca Cola 600 nell'arco di circa 24 ore), 6° al termine di una run molto solida. Sottolineiamo, inoltre, i colpi messi a segno sia da Takuma Sato, capace di fare una differenza abissale rispetto ai compagni del Team Rahal, che da Ryan Hunter-Reay, autore di un 12° tempo inaspettato al volante della Dallara-Chevy di Dreyer & Reinbold. Ma ad infiammare gli ultimi secondi delle Qualifiche 1 è stato Rinus VeeKay, a muro nel primo tentativo e tornato in pista dopo tre ore grazie al fantastico lavoro dei meccanici Ed Carpenter Racing. L'olandese ha inizialmente piazzato la propria auto in 29^ posizione (sufficiente a qualificarsi direttamente per la gara), ma consapevole di disporre del giusto potenziale ha deciso di tornare in pista cancellando la prestazione precedente. Un rischio che è valso la pena di correre, perché VeeKay ha messo a segno 4 giri talmente veloci da entrare in Top12 e ripagare il team di tutti gli sforzi fatti.

Il colpo di reni di VeeKay ha privato Colton Herta della Top12 Qualifying, con il californiano di Andretti che inizierà la Indy 500 dalla 13^ posizione. Le qualifiche di ieri, infatti, hanno definito la griglia dalla 13^ alla 30^ casella, spazio in cui troviamo anche tutti i piloti Chip Ganassi Racing. Il team in Pole nelle ultime due edizioni sta faticando a trovare la giusta finestra prestazionale ed ecco che Alex Palou, leader in campionato ed autore nel 2023 della Pole più veloce di sempre, si è dovuto accontentare del 14° posto, con Armstrong 16°, Simpson 18°, Dixon solo 21° e Lundqvist 27°. Anche Castroneves, a caccia della quinta vittoria, non ha avuto la possibilità di piazzarsi tra i primi 12, fermandosi al 20° posto. Menzione d'onore per il focoso Agustín Canapino, lanciatosi verso 4 giri velocissimi che l'avrebbero proiettato addirittura tra i primi 10. Tuttavia, all'inizio del terzo giro il motore Chevy ha perso potenza e l'argentino non ha potuto far altro che rientrare mestamente ai box con il 22° posto tra le mani.

Ma non è finita qui perché oggi, tra i due turni dedicati ai migliori del sabato, avrà luogo la tradizionale Last Chance Qualifying, in cui gli ultimi 4 di ieri dovranno spingere al massimo per qualificarsi alla grande corsa. Con 34 iscritti ed un massimo di 33 auto in gara uno di loro tornerà a casa. A rischiare l'eliminazione saranno Marcus Ericsson, in pista con l'auto di backup dopo il terribile incidente delle prove, Graham Rahal, Katherine Legge e Nolan Siegel, anche quest'ultimo in corsa con l'auto di riserva a causa di un violento impatto con le barriere nel Fast Friday.

Appuntamento dunque alle 21:00 su Sky Sport Max per vivere insieme le fasi cruciali delle qualifiche della 108^ 500 Miglia di Indianapolis. Ecco gli orari delle tre sessioni: 21:05 | Top12 Qualifying

22:15 | Last Chance Qualifying

23:25 | Fast 6