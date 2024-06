GP Road America, Italia protagonista con Ghiotto

Lo spettacolo della IndyCar non si ferma e con il GP di Road America la serie torna in un circuito permanente. Dixon leader del campionato e Italia in pista con Luca Ghiotto. Gara live su Sky Sport Max domenica 9 giugno alle 21.30, in streaming anche su NOW

La IndyCar si appresta a chiudere una lunga sequenza di gare con il GP di Road America, settima tappa della stagione 2024. Da maggio in poi squadre e piloti non hanno avuto pausa, correndo l’Indy GP, la Indy500 e il GP di Detroit, spostandosi in questi giorni in Wisconsin per correre nella meravigliosa pista di Elkhart Lake. Un mese intenso nel quale il volto del campionato è cambiato più volte, a partire dalla classifica piloti. Alla vigilia di Road America, infatti, è Scott Dixon a dettare legge dopo l’incredibile vittoria di Detroit, comandando per la prima volta dal 2021. 18 i punti di vantaggio sul compagno di squadra Palou, seguito da Will Power (-31 da Dixon) e dalla coppia Arrow McLaren composta da O’Ward e Rossi, rispettivamente a 56 e 66 punti dalla vetta. Più staccati McLaughlin e Newgarden, in 8^ e 10^ posizione con 75 e 88 lunghezze di svantaggio. In top10 c’è spazio anche per Andretti Global, al 6° posto con Kirkwood (-68) ed al 7° con Herta (-69), così come per Rosenqvist, in ritardo di 76 punti al volante della Dallara-Honda targata Meyer Shank Racing.