Baja Aragon, doppietta per Aprilia Tuareg Racing

Doppietta per Aprilia Tuareg Racing nello sterrato della storica Baja Aragon, la gara più longeva di Spagna. Cerutti e Montanari hanno trionfato nella classe FIM Bajas Trophy, riservato alle moto pluricilindriche da oltre 600cc. Cerutti protagonista indiscusso del weekend; ha infatti vinto sia il prologo del venerdì sia le tappe di sabato e domenica, chiudendo come vincitore della classe e in 11^ posizione la classifica generale. Da evidenziare anche una caduta nella seconda giornata, che non ha prodotto conseguenze. Alla sua prima partecipazione alla Baja Aragon, Montanari ha completato la doppietta nella classe pluricilindriche, concludendo 18° nella classifica generale.