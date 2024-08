Rovanpera è il favorito

È proprio il campione in carica finlandese il grande favorito della vigilia, nonostante non abbia mai vinto in casa. Scarico dalle pressioni di campionato, Rovanperä cerca la sua terza vittoria consecutiva dopo i successi in Polonia e Lettonia. Proverà ad impedirglielo l’altro outsider di lusso: Sebastien Ogier. L’otto volte campione del mondo cerca in Finlandia un successo che potrebbe rilanciarlo nella lotta al titolo e trasformare un’iniziale stagione part-time in una incredibile impresa che lo porterebbe ad eguagliare il record di titoli di Loeb. Occhio anche ad Esapekka Lappi, che sulla terza Hyundai i20 Rally1 avrà dalla sua il vantaggio della posizione di partenza. Il vincitore dell’edizione 2017 è già risultato il più veloce nello shakedown di questa mattina e vuole ripetersi dopo il successo stagionale in Svezia. Debutto tra i grandi per il nuovo “finlandese volante” Sami Pajari. Il ventiduenne di Lathi è pronto a stupire in casa, proprio come ha fatto Martin Sesks poche settimane fa in Lettonia.