Il francese fa suo il Rally di Finlandia per la seconda volta in carriera e diventa il primo inseguitore di Neuville nella classifica Piloti. Rovanperä si ritira mentre era in testa

Il belga di Hyundai ha vissuto una gara a due facce. In difficoltà per tutto il weekend nel trovare il giusto feeling con la sua 20, Neuville è riuscito a non commettere errori ed a chiudere la gara in seconda posizione . Un risultato che, complici anche i ritiri di Evans e Tanak, vale oro per le ambizioni di titolo del leader del campionato. Sul terzo gradino del podio è salito Adrien Fourmaux . Il ventinovenne francese ha dato l’ennesima conferma di una notevole crescita a livello mentale, in una stagione che lo ha visto andare a podio ben 4 volte . Nonostante la mancanza di test pre-gara, il pilota di Ford M-Sport è riuscito a migliorare il setup della sua Puma prova dopo prova e a sfruttare gli errori degli avversari.

Evans e Tanak ko

Per Elfyn Evans e Ott Tanak il Rally di Finalndia 2024 rappresenta un'enorme occasione mancata ed un possibile colpo da ko per le rispettive ambizioni di titolo. Per il britannico di Toyota una gara compromessa il sabato (a causa della rottura del semiasse anteriore destro della sua Yaris Rally1) e poi definitivamente buttata al vento con l’uscita di strada di domenica, che ha vanificato anche la possibilità di marcare punti di Super Sunday e Power Stage. L'estone di Hyundai si è invece reso protagonista dell’ennesima uscita di strada cruenta (per fortuna senza importanti conseguenze per l’equipaggio), vedendosi costretto al ritiro definitivo già venerdì mattina. Entrambi hanno così fatto segnare uno zero in classifica, lasciando scappare Neuville e permettendo ad Ogier di inserirsi prepotentemente nella corsa al Titolo.