IndyCar, questa sera il GP di Portland live su Sky

La IndyCar si prepara a regalare spettacolo nel Gran Premio di Portland. Ferrucci e A.J. Foyt Racing in Pole dopo un sabato magico, Power e Palou all’attacco. Diretta alle 21:20 su Sky Sport F1, in streaming anche su NOW

Alle 21:30 di stasera verrà sventolata la bandiera verde per il via del Gran Premio di Portland, quattordicesimo round della IndyCar Series 2024. Un appuntamento fondamentale per la corsa al titolo, per ora nelle mani di Alex Palou, nonché l’ultimo in un circuito non ovale. Le qualifiche hanno già regalato delle sorprese, in primis con la prima Pole Position in carriera di Santino Ferrucci, capace di piegare Will Power - il pilota con più Pole nella storia – ed Alex Palou, regalando al contempo grandi sorrisi in casa A.J. Foyt Racing, squadra che non otteneva un risultato di questo livello dalla Pole di Takuma Sato nel GP di Detroit 2014.

La griglia di partenza a Portland Attesa, quindi, una partenza bollente, ancor più del solito considerando l’aggressività che contraddistingue sia Ferrucci che Power, obbligato a guadagnare punti per non far fuggire un Palou che, dall’altra parte, dovrà restare alla larga da scenari pericolosi nella pista in cui l’anno scorso è stato incoronato campione per la seconda volta. A chiudere la seconda fila sarà Christian Lundgaard, futuro pilota Arrow McLaren, mentre Josef Newgarden, vincitore pochi giorni fa a St. Louis, sarà il primo con le gomme morbide, scattando dalla quinta posizione al fianco di Romain Grosjean. Per quanto riguarda i piloti ancora in lizza per il titolo, Colton Herta, che insegue Palou a 59 punti di distanza, inizierà dall’ottava posizione appena davanti a Scott Dixon, ancora a caccia della prima vittoria nel circuito dell’Oregon. Corsa in rimonta sia per Scott McLaughlin che per Pato O’Ward, entrambi autori di una qualifica opaca. McLaughlin, per di più, ha cambiato motore dopo le qualifiche ed è stato spostato al ventesimo posto, mentre O’Ward non è andato oltre la ventiduesima piazza, riscontrando parecchi problemi di bilanciamento nel giro di qualifica. A sostituire il motore sono stati anche Kyffin Simpson, Graham Rahal, Kyle Kirkwood e David Malukas, tutti penalizzati con la retrocessione di sei posizioni in griglia.

La classifica piloti Ricordiamo che alla vigilia del GP di Portland sono disponibili ancora 216 punti e la classifica piloti vede, come anticipato, Palou in testa con 443 punti, 59 in più di Herta, 65 su Dixon e 66 nei confronti di Power. Se c’è ancora speranza per McLaughlin, staccato di 73 punti, difficile si fa per Pato O’Ward, in ritardo di 98 lunghezze e molto indietro in griglia.