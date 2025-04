Casa dello Sport, grande domenica di ascolti

Oltre 2 milioni su Sky e TV8 per la MotoGP in Qatar, 1 milione 400 mila spettatori medi complessivi in Total Audience per la F1 in Bahrain. Ma non solo: numeri da record anche per il tennis con 714 mila spettatori medi complessivi in Total Audience per la finale di Monte-Carlo tra Musetti e Alcaraz. Ottimi numeri anche su skysport.it

BOBBI PER INSIDER: E' UNA MCLAREN PIU' FORTE ANCHE DEGLI ERRORI