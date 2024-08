A Cernobbio un Gran Premio da stelle. Una gara emozionante sia in acqua sia sulle rive del lago. Anche Rafa Nadal e Will Smith sono arrivati per la prima volta nel corso di questo campionato per sostnere i loro team, rispettivamente il team Rafa e il team Westbrook. E' stato uno spettacolo! IL MOTORSPORT SU SKY: TUTTE LE NEWS

Il Lago di Como e Villa d’Este a Cernobbio sono stati protagonisti di un week end da favola, complice il campionato della E1Series. Il glamour e lo sport si sono incontrati sulle acque antistanti la bellissima Villa d’Este per dar vita a una gara emozionante sia in acqua sia sulle rive del lago. Rafa Nadal e Will Smith sono arrivati per la prima volta nel corso di questo campionato per sostenere i loro team, rispettivamente il team Rafa e il team Westbrook.



La vittoria di Will Smith Il loro carisma e la loro presenza sono stati lo stimolo giusto per far si che i due equipaggi si impegnassero al limite e raccogliessero i frutti del lavoro svolto dal team e dai tecnici nel corso di questa stagione. Un weekend indimenticabile con gli stessi protagonisti, Nadal e Smith, impegnati in un inedito testa a testa per la prima volta, sulle imbarcazioni elettriche Racebird. Ha vinto la gara il team di Will Smith, che ha combattuto sino all’ultimo con quello di Rafa Nadal, capace nelle qualifiche di staccare il secondo tempo dietro il “quasi” imbattibile Team Brady.

La spagnola Cris Lazarraga ha vanificato la prestazione del team Rafa, centrando nella finale 1 una boa e vanificando lo sforzo del compagno Tom Chiappe ottimo vincitore della finale 2. Grande gara e rimonta insperata per il team Westbrook che centra il successo di finale 1 con Lucas Ordonez e controlla la seconda finale con Sara Price. Al termine della gara tutti soddisfatti con sul gradino più alto del podio la coppia Price Ordonez e lo champagne stappato da Will Smith, in seconda posizione il team Nadal con Lazarraga Chiappe a vivere un momento di gloria inaspettato con 16 punti messi in tasca e un campionato riaperto.