IndyCar, quando il gioco si fa duro... ecco Will Power

Will Power recita un copione che lo ha sempre contraddistinto, cioè quello del vero duro, che non molla mai. E a Portland lo ha fatto vedere, mettendo subito le cose in chiaro alla prima curva e facendo in modo di iniziare a recitare il ruolo di quello che non importa se è protagonista, ma che ha dimostracto come il pragmatismo funzioni anche in pista. Doveva vincere per mantenere aperte le speranze di questo campionato e lo ha fatto. Il dito medio che ha alzato al suo compagno di squadra nell’ultima gara di Bommarito (successivamente le necessarie scuse!!!) lo ha in un certo senso caricato.