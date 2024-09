Power, titolo perso per colpa delle cinture. Palou campione IndyCar

Il campionato di IndyCar si è concluso in maniera inaspettata: Alex Palou vince il titolo nel Gran Premio a Nashville anche grazie ad un errore imperdonabile di Will Power, contendente al titolo, che è dovuto rientrare ai box perdendo 3 giri, perché le cinture di sicurezza non sono state agganciate bene. Herta vince la gara a Nashville davanti a O'Ward e Newgarden

Il finale che meno ti aspetti va in scena e rende il campionato della Indycar, secondo campionato per importanza dopo la F1 dedicato alle monoposto, ancora più avvincente. Si tratta del campionato forse il più incerto, sorprendente e combattuto di questi ultimi anni. Vince uno spagnolo, Alex Palou e questa non è proprio una sorpresa dato che è già il terzo titolo di categoria che si mette in tasca, ma l’effetto scenico arriva da come matura questo successo. I punti di vantaggio in classifica, alla vigilia dell’ultima gara, consentono a Palou di laurearsi campione raggiungendo un nono posto. Se Will Power sembra il più in forma, e praticamente il solo a poter ambire oltre allo spagnolo al titolo, ancora qualche rimasuglio di speranze ce l’ha McLaughlin, anche se deve sperare in una debacle di Alex che non gli consenta di partire, avviare la sua monoposto.

I 206 giri di Nashville, nello stupefacente impianto del Superspeedway, sanciscono una griglia di partenza assai complicata e avvincente. In pole Kyle Kirkwood, quarto Will Power e solo ventiquattresimo Alex Palou dopo una prestazione non brillante e una penalizzazione pesante per aver sostituito il motore. Da quella posizione al nono posto le cose si complicano inesorabilmente, anche perché in seconda posizione c’è Josef Newgarden, sicuramente catechizzato dal “Capitano” Roger Penske, team Owner e soprattutto riferimento unico di questo campionato. In realtà c’è anche Chip Ganassi, altra figura importante e padrone del team di Palou, ma il peso di Roger Penske è enorme, sotto tutti i punti di vista. leggi anche A Nashville Palou è campione per la 3^ volta