WRC, Rally del Cile: Neuville vuole il suo primo titolo mondiale piloti

Il Rally del Cile 2024 rappresenta il primo match point per Thierry Neuville , che questo weekend avrà la sua prima chance di vincere matematicamente il suo primo titolo mondiale piloti. Grazie alla sua vittoria al recente Rally di Grecia, Neuville arriva in Sud America con un vantaggio di 34 punti sul compagno di team Ott Tänak , 38 su Sébastien Ogier . Un vantaggio considerevole se si considera che il Cile è la terzultima gara nel calendario del WRC 2024. Tuttavia, per assicurarsi la vittoria del campionato, il belga dovrà disputare un fine settimana senza errori e sperare al contempo in una prestazione meno brillante da parte dei suoi due principali rivali.

Giovani rampanti

Il Cile segna anche il ritorno nella top class di due autentici talenti come Sami Pajari e Mārtiņš Sesks, entrambi desiderosi di mettersi nuovamente in mostra dopo le ottime prestazioni di cui si sono resi protagonisti rispettivamente in Finlandia e Polonia. Per il giovane finlandese il compito di sostituire Katsuta ed aiutare Toyota nella difficile ricorsa a Hyundai nel campionato costruttori. Sesks sarà invece nuovamente chiamato a misurare le prestazioni di una Rally1 senza componente elettrica contro le vetture completamente ibride. Il lettone aveva già strabiliato sulle strade di casa con la vettura in questa conformazione ma, in quel caso, l’elevate medie