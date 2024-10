Dopo il successo nella scorsa Dakar, Sainz Sr non sembra volersi fermare. A distanza di un anno, continua ad avere grandi ambizioni nel mondo dei Rally: nella prossima edizione correrà infatti con Ford, con l'obiettivo di portare al successo per la prima volta una scuderia americana. "La chiamata di Ford in questa fase della mia carriera mi dà una bella carica", afferma il pilota, che vuole mettersi nuovamente in gioco dopo aver già raggiunto quattro successi in questa competizione

CARLOS SAINZ SR, LA SUA CARRIERA