E' stato annunciato oggi il ritorno in Prema Racing di Robert Shwartzman: il pilota israelo-russo farà il suo debutto in IndyCar nella stagione 2025: "IndyCar è una serie molto competitiva, con tanti piloti forti e non vedo l'ora di correrci dato che sembra davvero interessante. Non ho mai guidato sugli ovali e quindi dovrò fare esperienza". L'ex ferrarista salirà a bordo della monoposto motorizzata Chevrolet, al fianco di Callum Ilott

È arrivato l’annuncio ufficiale del ritorno in Prema Racing di Robert Shwartzman: il pilota israelo-russo farà il suo debutto in IndyCar nella stagione 2025. "Sono decisamente molto emozionato di tornare in Prema per iniziare una nuova avventura in IndyCar. Tutto sarà nuovo per noi e ci saranno molte sfide, ma sarà anche molto divertente e allo stesso tempo molto impegnativo. Penso che ci aspetta un futuro di grande successo", ha detto Shwartzman. Il pilota, che viene dalle esperienze in Ferrari nel FIA World Endurance Championship, salirà a bordo della monoposto motorizzata Chevrolet, al fianco di Callum Ilott.

Le parole di René Rosin, proprietario di Prema Racing In merito alla scelta dell’ex ferrarista, si è espresso René Rosin, proprietario di Prema Racing: "Siamo estremamente felici di dare il bentornato a Robert nella famiglia Prema. Abbiamo passato alcune stagioni eccezionali insieme, vincendo tante gare e il titolo 2019 di Formula 3, e ci è piaciuto lavorare insieme a lui. È un pilota davvero talentuoso e penso che, collaborando insieme, saremo capaci di superare la ripida curva di apprendimento che ci aspetta. Non vedo l’ora di osservare lui e Callum nuovamente in pista con i colori di Prema".