Champions Charity Race 2024, i risultati e le FOTO della gara all'EICMA di Milano

Ecco come è andata la Champions Charity Race categoria Legend, la gara a inseguimento ad eliminazione diretta, il cui ricavato sarà devoluto ad ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale). La corsa, svolta all’Eicma di Milano, ha visto sfidarsi in pista leggende della MotoGP come Casey Stoner, Capirossi, Melandri, Mamola e Checa. Ma a vincere è stato il francese Christophe Pourcel. Domenica 10 novembre la seconda gara con i campioni della Superbike come Iannone, Rea e Locatelli

VIDEO DELLA VITTORIA DI POURCEL