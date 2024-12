L'ex patron del circus di Formula 1 ha deciso di mettere in vendita all'asta la sua collezione da 69 vetture storiche di F1 e Grand Prix (dalla Bugatti Type 54S del 1931 alla monoposto 2002 della Ferrari che vide trionfare Schumacher), per un valore totale stimato di circa 500 milioni di sterline. "Le ho collezionate per oltre 50 anni, scegliendo sempre il meglio - ha dichiarato il 94enne -. Amo tutte loro, ma è tempo di pensare a cosa succederà quando non sarò più qui"

