Bulega stacca il primo tempo nelle prove libere della Superbike ad Assen, sorprende Bassani al secondo posto davanti a Razgatlioglu. Pole position per Oncu in Supersport, Garcia in Supersport 300 e Herrera nel WorldWCR

Nicolò Bulega è nuovamente la prima forza in Superbike , conquistando la prima posizione nelle prove libere di Assen . Dopo una FP1 votata all'equilibrio, nel pomeriggio l'italiano ha fatto la differenza grazie a un 1'33"592 che gli ha permesso di svettare su Axel Bassani , a due decimi e mezzo. Il pilota della Bimota è sicuramente la sorpresa di giornata, capace di precedere Toprak Razgatlioglu e il suo ex compagno di squadra Andrea Locatelli . La pattuglia italiana si è ben comportata, con tutti i nostri rappresentanti nei primi undici posti. Dietro Locatelli ecco Alvaro Bautista (il più rapido al mattino) e Sam Lowes , sesto e miglior indipendente davanti ad Andrea Iannone e Danilo Petrucci . Nono tempo per Michael Van Der Mark nella gara di casa, con Scott Redding a chiudere la top ten e Yari Montella alle sue spalle.

SBK, la classifica dei tempi delle Libere

Supersport: Oncu da record, 6° Manzi

Per le altre classi è stato già tempo di Superpole. In Supersport è di nuovo Can Oncu a comandare le operazioni grazie al nuovo record della pista (1’36”184), con Tom Booth-Amos staccato di oltre mezzo secondo; terzo Bo Bendsneyder, dominatore nelle libere e fino a metà del turno di qualifica. In seconda fila figurano Valentin Debise, Jaume Masià e Stefano Manzi, sesto e migliore degli italiani.