Il giornalista e pilota italiano per i medici è fuori pericolo di vita dopo l'incidente avvenuto durante la settima tappa della Africa Eco Race. Perfetti ha trascorso bene la notte, non ha fratture, risponde bene agli stimoli ed è in condizioni stabili. Progressivamente sarà risvegliato in vista del rimpatrio

Il giornalista e pilota italiano Andrea Perfetti, dopo il grave incidente avvenuto nel corso della settima tappa della Africa Eco Race da Benichar ad Amodjar in Mauritania, non è in pericolo di vita . Il 49enne ha infatti trascorso bene la notte, non ha fratture, risponde bene agli stimoli ed è stabile . Progressivamente sarà risvegliato in vista del rimpatrio.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, 7 gennaio. Perfetti era nella zona di rifornimento quando un ultraleggero, dopo aver centrato il camion per il rifornimento ed esser andato in testacoda, lo ha colpito. Il caporedattore di Moto.it ha subito un arresto cardiaco e ha avuto un versamento a un ventricolo oltre a piccoli ematomi cerebrali. Soccorso subito dai medici e trasportato all'Ospedale Militare di Nouakchott, Perfetti, al momento in coma indotto, è in condizioni stabili e costantemente sotto osservazione dai medici. Ma, notizia più importante, è che non è in pericolo di vita.