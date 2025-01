Gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile per fare disputare lo stage: prima è stato rimandato l'inizio della prova, poi è stato proposto di cominciare dal chilometro 25. Dopo un volo dell'elicottero a perlustrare il percorso, i piloti però hanno ribadito che non se la sentivano di buttarsi dentro 400 chilometri di piste e dune senza condizioni di sicurezza ritenute sufficienti. Botturi, Cerutti e Pedrero hanno fatto sentire la loro voce. "Qua la situazione può sembrare passabile – ha spiegato il pilota Aprilia- ma più avanti sul percorso non è la stessa cosa". "È stata presa una decisione che ha messo la sicurezza davanti a tutti". Pedrero era addirittura dell'idea di non muoversi dal bivacco: l'idea di sorbirsi 400 chilometri di sabbia e pietre in una giornata meteorologicamente proibitiva in sella alla sua Harley-Davidson non doveva essere particolarmente allettante. Bisogna dire che, a parte qualche malumore che si è levato dai malle moto, non si sono registrate particolari rimostranze.