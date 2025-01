Toprak Razgatlioglu, campione del mondo in carica della Superbike, salterà i test di Jerez previsti per il 22 e 23 gennaio a causa di un infortunio rimediato in allenamento. Terminati i test invernali, il Mondiale delle derivate di serie ripartirà in Australia, a Phillip Island, nel weekend del 21-23 febbraio in diretta su Sky Sport

