Dakar, i risultati dell'ottava tappa

Auto, Lategan vince e allunga su Al Rajhi

Dopo il caos della settima tappa causato da un errore nel roadbook dei vari equipaggi, al termine della speciale di questo lunedì a vincere è il duo Henk Lategan-Brett Cumming, leader della classifica generale. Alle loro spalle, completando così una giornata straordinaria per Toyota Gazoo Racing, l'equipaggio formato da Guy David Botterill e Dennis Murphy, ennesimo 1-2 per la casa giapponese. In terza posizione Mathieu Serradori, al volante della Century CR7 T1+ ufficiale: ora il francese punta a chiuder la Dakar fra i primi 5, nonostante le difficoltà incontrate nello scorso fine setimana. Quarta un'altra Century, quella di Brian Baragwanath mentre in quinta posizione c'è Nani Roma con la prima Ford Raptor ufficiale. Solo sesto Yazeed Al Rajhi, che in classifica generale perde terreno dal leader Lategan. Settimo Prokop su Ford, ottavo Ferreira su MINI, mentre al nono e al decimo posto le due Toyota di Baciuska e Quintero. Delude Al-Attiyah, solo undicesimo davanti alla seconda Dacia, quella di Cristina Gutierrez. Sedicesimo al traguardo Mattias Ekstroem con l'altra Ford Raptor ufficiale. Quanto alla classifica generale, Lategan ha ora un vantaggio di 5'41" su Al Rajhi. Poi Mattias Ekstroem, tallonato da Nasser Al-Attiyah. Quinto Guthrie, sesto Serradori, settimo Yacopini, ottavo Quintero. Completano la Top-10 Ferreira e Baragwanath.