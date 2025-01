Termina l'undicesima e penultima tappa della 47esima edizione della Dakar. Nelle moto vittoria per Tosha Schareina, con Sanders sempre più vicino al titolo; tra le auto Ekstroem bissa il successo della decima speciale; nei camion Macik conquista l'ennesima tappa di questa edizione GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Dopo una partenza ritardata a causa della nebbia, con gli organizzatori costretti ad accorciare la distanza della speciale da 308 a 152 chilometri per motivi di sicurezza, termina l'undicesima e penultima tappa di questa edizione della Dakar. Primo al traguardo per le due ruote è Tosha Schareina, conquinstando così la prima vittoria di tappa del 2025, mentre Daniel Sanders è sempre più vicino alla conquista del rally. Nella categoria auto invece Mattias Ekstroem bissa il successo ottenuto nella speciale 10, con Yazeed Al-Rajhi un'altra volta al comando della generale. Infine, tra i camion vittoria per Martin Micik, che ipoteca così il titolo.

Moto, a Schareina la tappa. Sanders vede la vittoria Tosha Schareina (Honda) vince l'undicesima e penultima tappa della Dakar 2025 in Arabia Saudita. Lo spagnolo, al traguardo con il tempo provvisorio di 2 h 12 min 04, non è però riuscito a insediare la leadership di Daniel Sanders, che è ancora in testa, rimanendo al secondo posto della classifica generale. Il podio di giornata è stato completato dall'argentino Luciano Benavides (KTM) e dal francese Adrien Van Beveren (Honda), secondo e terzo rispettivamente a 33 secondi e a 57 da Schareina. Con nove minuti di vantaggio in vista dell'ultima tappa di domani, Sanders ha la possibilità di diventare il secondo australiano a vincere la Dakar in moto dopo Toby Price (2016 e 2018). Quanto alla classifica generale, alle spalle del duo Sanders-Schareina c'è Van Beveren, seguito da Luciano Benavides e Ricky Brebec. In categoria Rally2 invece, ancora leader Edgar Canet su KTM.

Auto, vittoria per Ekstroem. Al-Rajhi di nuovo in testa alla generale La nebbia non ha fermato Mattias Ekstroem che con la sua Ford Raptor conquista l'undicesima tappa di questa edizione della Dakar, bissando il successo ottenuto nella precedente speciale. Alle sue spalle invece la Dacia di Nasser Al-Attiyah, staccato di 41 secondi dallo svedese, mentre completa il podio Yazeed Al-Rajhi (Toyota Overdrive), che conquista così la leadership della classifica generale. Dunque, l'ennesimo avvicendamento in testa alla generale, dopo che Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing) ha chiuso la speciale al quinto posto, alle spalle di Guthrie (Ford) e adesso a sei minuti dal rivale saudita. Grazie alla vittoria, Ekstroem consolida il terzo posto in classifica, allungando, seppur di poco su Al-Attiyah, quarto. Completa la top 5 Guthrie.