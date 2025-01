Jonathan Rea e Yamaha chiudono in testa il secondo (e ultimo) giorno di test a Jerez, con alle loro spalle Xavi Vierge su Honda e Yari Montella su Ducati. Una giornata caratterizzata dal maltempo, che ha convinto in molti a non scendere in pista, così da non prendersi alcun rischio in vista dei prossimi test di Portimao e dell'inizio di Mondiale a Phillip Island, in programma il fine settima del 21-23 febbraio

