XCAT '25, Torrente e Ustinov vincono la prima gara

Shaun Torrente e Konstantin Ustinov si impongono nella prima gara del campionato del mondo XCAT dimostrando di essere l’equipaggio meglio assortito, sotto tutti i punti di vista. Il team emiratino con piloti russo e americano centra il successo, mettendo in acqua la barca migliore. Nel difficile mare Fujairah, su di un percorso misto con mare aperto e laguna, la sensibilità dei due piloti nel mettere a punto il bilanciamento della barca è stata fondamentale. Altrettanto importante il lavoro dei tattici che li ha portati a effettuare il primo long-lap in un momento decisivo della gara, sopravanzando il leader Victory. Una volta superato il Team di Salem AL Adidi e Eisa AL Ali, lo Sharjah Team ha allungato, costruendo giro dopo giro il successo. Una vittoria che assume ancor più valore se si pensa che Konstantin Ustinov, pilota di riserva, ha sostituito praticamente dopo le prove libere il pilota ufficiale Mikhail Kitashev, vittima di un infortunio dopo un drammatico salto su di un'onda. Il binomio Stati Uniti e Russia, in barca assieme, ha dimostrato di superare qualsiasi ostacolo politico proponendosi come vincente. Il ritorno, infine, di Shaun Torrente in questo campionato ha decisamente galvanizzato l’ambiente e oggi 6 teams sono racchiusi in pochi centesimi di secondo. Victory centra infine il secondo posto con discreta facilità, regolando sul traguardo i vincitori della pole position, il team inglese GB, autore di una partenza difficoltosa. Domani gara due con gli equipaggi italiani un po’ in difficoltà, in cerca di riscatto. I campioni del Mondo del Fujairah team si sono ritirati e Blu Banca è stata squalificata per aver perso la calandra del motore. Alle 15 locali di domenica partirà gara 2, con i team a contendersi la pole in mattinata.