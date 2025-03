WRC, Rally Safari: Evans vince anche in Africa

Il Safari Rally Kenya ha dimostrato ancora una volta di essere una gara unica e imprevedibile. In una edizione resa ancora più complicata da un percorso quanto mai selettivo, ad emergere è stato il pilota che sin dalla vigilia poteva permettersi di prendere meno rischi degli altri: Elfyn Evans . Forte dei 30 punti di vantaggio racimolati sulla concorrenza nelle prime due gare della stagione, il gallese ha infatti guardato più all'affidabilità che alle prestazioni, riuscendo a far suo il leggendario evento africano nonostante i soli due scratch di prova speciale. Un dato quest'ultimo che dice tanto sulla strategia del pilota Toyota , che con questa vittoria allunga ulteriormente nel mondiale piloti e conferma il grande feeling tra la Yaris Rally1 e gli sterrati a nord-ovest di Nairobi. La casa giapponese porta così a 13 i successi nell'albo d’oro del Safari , le ultime cinque di fila.

I rivali di Evans, al contrario, hanno dovuto azzardare e cercare le prestazioni nel tentativo di rimontare sul britannico. E come spesso accade in Kenya, quando si cercano le prestazioni ci si scotta. Tutti prima o dopo sono infatti incappati in problemi tecnici o forature, dimostrando che il Safari non perdona. Hyundai conferma la sua scarsa affidabilità qui, con tutte e tre le vetture colpite da avarie tecniche nonostante la Casa coreana avesse deciso di disputare la gara con la versione 2024 della i20 proprio per evitare questo scenario. Questa volta però la fortuna è stata dalla parte del team diretto da Cyril Abiteboul, che è riuscito a risalire in seconda e terza posizione con la coppia Tanak-Neuville sfruttando il ritiro di Rovanpera (alternatore) e le 6 forature di Katsuta (quarto al traguardo). Chiude la top 5 un Pajari poco incisivo. Male Ford M-Sport.