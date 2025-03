Il nuovo modello della Casa di Tokyo è stato presentato negli studi Sky durante un evento in collaborazione con PB&C. Un’auto in cui si fondono lo stile da SUV premium e il design moderno di Honda, insieme all’efficienza dell’avanzato propulsore e:HEV e delle tecnologie per la sicurezza, progettate per rendere la guida più facile e sicura. Non mancano un pacchetto infotainment in grado di unire tecnologia e un'ampia gamma di servizi di connettività, oltre a due nuovi allestimenti con dettagli stilistici esclusivi.

Con gli Anni 2010 Honda diventa pioniere nel campo della rivoluzione dei SUV di piccole dimensioni, dopo che la HR-V del 1999 si era rivelata troppo in anticipo sui tempi. Nel 2015, quando l’azienda ha riproposto il modello, il mercato era pronto e l’HR-V si è subito imposto come il SUV di piccole dimensioni più venduto al mondo Oggi la gamma è completamente elettrificata grazie alla tecnologia e:HEV, la migliore soluzione possibile per offrire prodotti di qualità rispettando i parametri di emissioni di CO2. I motori Honda hanno una spinta elettrica notevole e restituiscono sensazioni al volante senza pari, oltre a poter contare su un’efficienza straordinaria perché si ricaricano in automatico.

Negli anni '80, già affermata come marchio rinomato a livello mondiale, Honda decide di ampliare i propri orizzonti lavorando alla progettazione di una supercar unica, senza gli svantaggi di una supercar: la NSX. Il campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna partecipa al progetto e, quando il modello viene presentato nel 1989, gli addetti ai lavori rimangono sbalorditi e i concorrenti europei sono costretti a tornare al tavolo da disegno. Negli anni '90 è poi arrivata la gamma "R" (Racing) e, dopo la Civic Type R e la Accord Type R, il 1999 ha visto la nascita di una roadster, la Honda S2000. Vero e proprio regalo per il cinquantesimo compleanno di Honda, la S2000 è stata in grado di riproporre in chiave moderna lo spirito dell'originale S500.

Nei fantastici anni '70, non potevano che nascere delle Honda destinate ad entrare nella storia. In quegli anni viene infatti lanciato il modello più venduto di sempre, la Civic, in grado di conquistare il mondo. Negli Stati Uniti, in particolare, la Civic ha riscosso un successo incredibile, mettendo a dura prova i concorrenti a stelle e strisce di grossa cilindrata e dai consumi elevati. A oltre 50 anni di distanza, sono state vendute più di 24 milioni di Civic e, ogni anno, 700.000 persone acquistano questa Honda iconica. Il successo degli anni '70 della Civic ha convinto Honda a lanciare un modello di dimensioni più grandi, la Accord, seguito da un’affascinante coupé, la Prelude, anch'essa di grande successo. Ma era solo l'inizio.

“Se crei un prodotto di qualità superiore, la gente lo acquisterà”. È con le parole di Soichiro Honda - fondatore e primo presidente dell’omonima Casa automobilistica - che si è aperto l’evento di presentazione di HR-V 25YM . Un’auto in cui lo stile da SUV premium incontra la moderna filosofia di design Honda, progettata per rendere realtà “le tre gioie” che guidano l’attività dell’azienda: gioia di acquistare, gioia di vendere e gioia di creare. A raccontare le caratteristiche del nuovo SUV compatto della casa di Tokyo Simone Mattogno , Head of Automobile Division, e Gregorio Paltrinieri , Ambassador del brand e primo nuotatore italiano per numero di medaglie olimpiche vinte, nonché l'unico a salire sul podio per tre Olimpiadi consecutive.

Tradizione ibrida

Anche nel 2025 continua la gloriosa tradizione, ormai lunga 26 anni, iniziata con la rivoluzionaria Insight che fin dal 1999 ha assicurato a Honda un posto come leader mondiale nella tecnologia ibrida.

La Insight è stato il primo modello ibrido di qualsiasi produttore ad essere venduto in Europa e ha introdotto il sistema di assistenza al motore elettrico (Integrated Motor Assist, IMA) Honda, che si basava principalmente sul motore endotermico e si avvaleva dell'assistenza del motore elettrico e del recupero dell'energia frenante per migliorare l'accelerazione e ridurre il consumo di carburante.

Per più un quarto di secolo, Honda ha continuato a sviluppare la sua tecnologia ibrida, creando l'avanzato sistema e:HEV a due motori, ora utilizzato su tutta la gamma, dalla Jazz alla Civic, passando per HR-V e ZR-V, fino al CR-V, auto ammiraglia di Honda nel mondo. Ora come allora, Honda è sempre stata all’avanguardia nello sviluppo della tecnologia dei propulsori ibridi, offrendo agli automobilisti una gamma di modelli in grado di facilitarne la transizione verso il futuro elettrificato nel modo più agevole, comodo ed economico.

Il futuro fra ambiente e sicurezza

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, Honda punta a realizzare una società sostenibile con un impatto ambientale derivato dalle sue attività azzerato entro il 2050, al fine di creare un mondo migliore per tutti. Incentrata sull’iniziativa “Tre Azioni verso lo ZERO”, l’azienda sta già adottando misure attive per ridurre le emissioni di anidride carbonica delle attività, gestire le risorse della terra in modo responsabile e sfruttare l'energia pulita. Inoltre, tenendo fede alla visione globale di “sicurezza per tutti”, Honda aspira a realizzare una società in cui tutti possano godersi la vita in totale tranquillità: la ricerca per la sicurezza ispira innovazione nei prodotti, nella tecnologia e nella formazione, motivo per cui Honda si impegna a raggiungere l’obiettivo di zero incidenti mortali che coinvolgono i suoi prodotti per la mobilità in tutto il mondo entro il 2050.

Il nuovo HR-V 25YM: un’efficienza ibrida eccezionale

Versatilità e praticità sono sempre al centro del fascino di HR-V, che con il modello 25YM offre basse emissioni unite a prestazioni incredibili. Guida esaltante ed eccezionale efficienza nei consumi rimangono il marchio di fabbrica del compatto e potente propulsore e:HEV a due motori di Honda, in grado di alternare impercettibilmente le tre modalità di guida per garantire le migliori prestazioni di ogni componente, tanto in città quanto in autostrada: l’unità di controllo elettronico intelligente effettua automaticamente il passaggio tra le modalità Electric Drive, Hybrid Drive e Engine Drive a seconda di quale sia la più efficiente dal punto di vista dei consumi in ogni specifica situazione di guida, oltre a sfruttare la frenata rigenerativa, con la quale permette ad HR-V di ricaricarsi frenando. Grazie all’allestimento intelligente del propulsore e:HEV, il SUV compatto della casa di Tokyo è in grado di unire all’efficienza e alle performance livelli di versatilità, comfort e spazio per i passeggeri sempre ai vertici della categoria, ma anche tecnologie e sistemi di sicurezza avanzati, tutto in un elegante e audace stile coupé. HR-V ha una potenza totale di 96 kW (131 CV) e 253 Nm di coppia, con un’accelerazione che va da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi, emissioni di CO2 a partire da 122 g/km (WLTP) e un consumo di carburante di 5,4l/100 km (WLTP).

Praticità e sicurezza con le opzioni di connettività integrata

Il restyling di HR-V continua a offrire un pacchetto di infotainment in grado di unire alla tecnologia sempre intuitiva un'ampia gamma di servizi di connettività, capaci di migliorare i livelli di comfort, praticità e sicurezza. L'interfaccia touchscreen da nove pollici è di facile utilizzo ed è stata progettata per ridurre al minimo le distrazioni del conducente, offrendo un'esperienza più sicura ed ergonomica. La piattaforma My Honda+, disponibile per tutti i proprietari di HR-V, è stata radicalmente aggiornata e Honda ha adottato un approccio “Connectivity-as-a-Service” con aggiornamenti over-the-air (OTA) per garantire la disponibilità di funzioni aggiuntive in modo più facile e veloce. Le funzioni di connettività includono una plancia virtuale, l’apertura e chiusura del veicolo da remoto, l’accesso ai dati attuali e allo storico degli interventi, nonché i dettagli dell'abbonamento e i promemoria di manutenzione. La Digital Key, gestita tramite l'app My Honda+, utilizzando la tecnologia Bluetooth sicura (su Android e iOS), permette di bloccare e sbloccare le portiere da remoto, avviare l'alimentazione elettrica e gestire i finestrini, oltre a ricevere le notifiche sullo stato del veicolo. Inoltre, in caso di emergenza l'Assistenza digitale stradale di Honda può essere attivata semplicemente premendo un pulsante, attraverso il quale verrà condivisa automaticamente la posizione dell’auto con il soccorso stradale.

Il pacchetto di tecnologie Honda SENSING™

HR-V continua ad essere dotato di un'ampia gamma di misure per garantire a tutti i passeggeri i più elevati livelli di protezione. Il cuore dei sistemi di sicurezza è una telecamera grandangolare ad alta definizione che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per elaborare le immagini. Tra le altre cose, il sistema rileva l'avvicinamento al bordo esterno della carreggiata (anche in presenza di cordoli, erba o ghiaia), l'approssimarsi di un veicolo proveniente dalla direzione opposta, il superamento della corsia senza aver attivato l'indicatore di direzione e i cartelli stradali. Come tutti i modelli Honda in gamma, l'ultimo HR-V continua a essere dotato di Honda SENSING™, che include una gamma completa di tecnologie per la sicurezza e

funzioni per la guida assistita ai vertici della categoria, progettate per rendere la guida

più facile e sicura. Fra queste: il Sistema di frenata a riduzione impatto (CMBS), Il Cruise Control adattivo (capace di gestire automaticamente la distanza dall'auto che precede), il Sistema di frenata a bassa velocità (LSBF), il Sistema di mantenimento della corsia (LKAS) e il Traffic Jam Assist, una nuova funzione di HR-V in grado di monitorare il veicolo che precede e, se necessario, frenare autonomamente per conservare la distanza di sicurezza, oltre a fornire comandi di sterzata per mantenere l'auto centrata all'interno della corsia. E ancora: il Sistema di mitigazione abbandono della carreggiata (RDMS), il Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale (TSR), il Limitatore intelligente di velocità (ISL) e il Controllo acceleratore per riduzione d’impatto (anteriore e posteriore).

La sicurezza passiva: il sistema ACE™

Per Honda, la sicurezza passiva è importante al pari di quella attiva in caso di incidente. I passeggeri di HR-V sono protetti da numerosi airbag e i sedili anteriori sono progettati in modo da mitigare la gravità di eventuali colpi di frusta. Ogni HR-V incorpora il sistema ACE™ (Advanced Compatibility Engineering™, progettazione a compatibilità avanzata) che non solo protegge l'auto e i suoi passeggeri disperdendo l'energia della collisione attraverso la carrozzeria, ma riduce anche l'energia trasmessa all'altro veicolo.

Il nuovo design di interni ed esterni

Il nuovo HR-V presenta modifiche al design e integra i feedback dei clienti, al fine di migliorare ulteriormente la guidabilità complessiva e i parametri NVH. Tutti gli allestimenti sono caratterizzati da un design più accattivante dell’anteriore, con una nuova modanatura superiore rifinita in Crystal Black e interni dei fari scuri, per un frontale dall’aspetto ancora più definito. Nella parte posteriore, la firma luminosa a LED a tutta larghezza presenta un nuovo design interno, che dona all’auto un aspetto fresco e rinnovato. All'interno, la parte centrale bassa del cruscotto e la console centrale sono stati ridisegnati per facilitare l'accesso al caricabatterie a induzione wireless, sia dal sedile del passeggero che da quello del conducente. In più, per celebrare il restyling di HR-V, Honda ha creato due allestimenti speciali, che possono contare su dettagli stilistici esclusivi: l’Advance Plus, che su base Advance si caratterizza per un design più sofisticato ed elegante conferito dai passaruota, dalla parte inferiore dei paraurti e laterali in tinta carrozzeria, dalla mascherina anteriore nero lucido a contrasto e dagli esclusivi cerchi in lega da 18”. L’Advance Style Plus, invece, può contare sul tetto panoramico in vetro e sull’assenza di mancorrenti, presenti sulla base Advance Style, allestimento con cui condivide esternamente le nuove finiture blu nei sottoporta laterali, in sostituzione di quelle arancioni dei modelli precedenti, così come i dettagli blu interni, visibili sulle cuciture dei sedili e del volante, ma anche sulle finiture della plancia e dei pannelli porta.