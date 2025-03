Dopo il debutto stagionale di Phillip Island, con la tripletta di Niccolò Bulega, il mondiale superbike sbarca in Europa. Lo squadrone Ducati sembra inarrestabile ma i recenti test hanno detto chiaramente che il campione del mondo Toprak Razgatlioglu è più vivo che mai. Tutto il weekend live da Portimao su Sky. Gara 1 e 2 sabato e domenica alle 15, Superpole race alle 12 di domenica GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il mondiale Superbike sbarca in Europa nella bellissima Portimao. Ecco come arrivano al secondo round stagionale i protagonisti del WSBK.

Toprak in cerca di una rivincita dopo i positivi test a Portimao Il campione del mondo torna su una pista decisamente più amica rispetto a Phillip Island, a Portimao infatti ha già vinto ben sei volte con una tripletta nel 2024 e complessivamente in Algarve è salito sul podio 13 volte in carriera. La due giorni di test pre GP sembra aver dato dei riscontri molto positivi in casa BMW anche grazie al lavoro del test con Guintoli e Raiterberger che si sono sobbarcati parte del lavoro di sviluppo della M1000RR. Razgatlioglu ha chiuso i test davanti a tutti facendo segnare anche il record della pista, ma è soprattutto la consistenza dei long lap a far ben sperare per le tre gare del week end.

Lo squadrone Ducati pronto a prendersi tutto Dopo il trionfo di Phillip Island con la prima tripletta in SBK di Niccolò Bulega e lo stradominio Ducati che ha occupato otto posti sul podio dei nove complessivi, c'è grande attesa per capire se veramente il dominio della casa di Borgo Panigale proseguirà in Europa. I test di Portimao, in parte rovinati dalla pioggia, hanno visto Bulega segnare il secondo tempo in una due giorni complicata anche da una caduta fortunatamente senza conseguenze. Restando nel team factory, Alvaro Bautista si è detto soddisfatto per il set up di base trovato e guarda con fiducia alla lotta per il podio della quale faranno parte certamente anche Danilo Petrucci e Andra Iannone, senza dimenticare gli altri ducatisti indipendenti Redding e Lowes che potranno senza dubbio inserirsi nella top 5

Yamaha, Rea ancora KO, arriva Jason O'Halloran. Bimota e Honda proseguono gli sviluppi Con Jonathan Rea ancora fuori dai giochi la Yamaha affida la moto del nordirlandese a uno dei top rider del BSB, Jason O'Halloran, 26 vittorie in quattro anni in sella alla R1 nel campionato inglese e oggi protagonista nel team YART del mondiale endurance. Da rilevare come i due giorni di test a Portimao si siano conclusi con soddisfazione per il nostro Andrea Locatelli che ha lavorato sugli assetti trovando un set up di base molto convincente, mentre Remy Gardner ha portato in pista un motore evoluzione che beneficia delle concessioni e che potrebbe essere utile nel proseguo del mondiale. In casa Bimota, dopo il positivo rientro nel WSBK nel round australiano, proseguono gli sviluppi della KB998 con Alex Lowes che si è detto veramente molto soddisfatto dei passi in avanti compiuti nei test, mentre più indietro sembra essere ancora Axel Bassani che ha faticato a Portimao. In generale sembra migliorato il feeling dei piloti con l’anteriore, restano passi in avanti da compiere col il grip al posteriore soprattutto con gomme nuove. Lavori in corso anche in casa Honda dove Vierge ha proseguito gli sviluppi di elettronica e la ricerca del set up di base che sembra aver dato buoni frutti anche se tutto sarà da verificare alla luce delle temperature più alte attese nel week end.

Il round del Portogallo live su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, Sky Sport Max Venerdì 28 marzo Ore 11.30: Superbike – prove libere 1

Ore 14.50: Supersport – superpole

Ore 15.55: Superbike – prove libere 2

Ore 16.55: Supersport 300 - superpole

Sabato 29 marzo Ore 11.55: Superbike - superpole

Ore 13.35: Supersport - gara 1

Ore 14.45: pre-Superbike

Ore 15: Superbike – gara 1

Ore 15.35: post gara

Ore 16.10: Supersport 300 – gara 1