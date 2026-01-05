Offerte Sky
Dakar 2026, risultati 2^ tappa: vincono Quintero e Sanders. Classifica

Motori

Seth Quintero conquista la seconda tappa della Dakar nella categoria auto da Yanbu ad AlUla, precedendo il compagno della Toyota Lategan. In classifica generale in testa c'è Nasser Al-Attiyah su Dacia. Tra le moto dominio KTM, con Sanders che si prende sia il successo parziale che la leadership della classifica

LE CLASSIFICHE DELLA DAKAR 2026

Dominio Toyota nella seconda tappa della Dakar, da Yambu ad Al Ula con 400 chilometri cronometrati. Tutte e 5 le prime auto sono infatti GR Hilux T1+, con Seth Quintero che si è aggiudicato la vittoria con il tempo di 3 ore, 57 minuti e 16 secondi. Il pilota statunitense  ha preceduto il compagno di squadra Henk Lategan di 1 minuto e 42 secondi. Sul podio di giornata anche dal principe saudita Yazeed Al Rajhi, vincitore della Dakar 2025. In classifica generale troviamo al comando classifica generale vede salire Nasser Al-Attiyah su Dacia, che guida con soli 7 secondi di vantaggio su Quintero. Quinto Loeb, decimo Carlos Sainz. 

Dakar moto: vince Sanders su KTM

Colpo grosso di Daniel Sanders nella categoria moto. L'australiano precede il compagno di squadra in KTM Edgar Canet e si prende anche la vetta della classifica generale. Sanders è stato bravo a sfruttare gli abbuoni che venivano dati agli 'apripista' e ora precede di appena 30'' lo spagnolo Canet. Terzo e sul podio di giornata Ricky Brabec della Honda, che al netto degli abbuoni aveva fatto segnare il miglior tempo. 

