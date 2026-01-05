Dominio Toyota nella seconda tappa della Dakar, da Yambu ad Al Ula con 400 chilometri cronometrati. Tutte e 5 le prime auto sono infatti GR Hilux T1+, con Seth Quintero che si è aggiudicato la vittoria con il tempo di 3 ore, 57 minuti e 16 secondi. Il pilota statunitense ha preceduto il compagno di squadra Henk Lategan di 1 minuto e 42 secondi. Sul podio di giornata anche dal principe saudita Yazeed Al Rajhi, vincitore della Dakar 2025. In classifica generale troviamo al comando classifica generale vede salire Nasser Al-Attiyah su Dacia, che guida con soli 7 secondi di vantaggio su Quintero. Quinto Loeb, decimo Carlos Sainz.