Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Dakar 2026, risultati 3^ tappa: vincono Guthrie e Schareina

Motori

Lo statunitense Mitch Guthrie vince la terza tappa della Dakar 2026 e si porta in testa alla classifica generale nella categoria auto. Tra le moto successo dello spagnolo Schareina. In classifica comanda sempre l'australiano Sanders

LE CLASSIFICHE

Successo dello statunitense Mitch Guthrie (Ford) tra le auto nella terza tappa della Dakar 2026. Nella frazione di 421 km sull'anello intorno ad Alula (Arabia Sauudita) il pilota statunitense - primo con il tempo di 4h4'32" - conquista anche la leadership della classifica generale davanti a Prokop (+26"), Ekstrom (+1'08") e Sainz Sr. (+3'34"). Sul podio di giornata invece il ceco Prokop e il sudafricano Botterill.

Moto, successo dello spagnolo Schareina

Nella categoria moto lo spagnolo Toscha Schareina si aggiudica la terza frazione con il tempo di 4h26'39" davanti allo statunitense Brabec e all'australiano Sanders, ancora in testa alla classifica generale davanti a Brabec (+1'07") e a Schareina (+1'13"). In quarta posizione Edgar Canet (+8'46"), vincitore di prologo e prima tappa.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Motori: Altre notizie

Dakar, 3^ tappa: vincono Guthrie e Schareina

Motori

Lo statunitense Mitch Guthrie vince la terza tappa della Dakar 2026 e si porta in testa alla...

Dakar, Quintero e Sanders vincono la 2^ tappa

Motori

Seth Quintero conquista la seconda tappa della Dakar nella categoria auto da Yanbu ad AlUla,...

Dakar, De Mevius e Canet vincono le prime tappe

Motori

Guillaume De Mevius si è aggiudicato la prima tappa della Dakar. Il belga, assieme al navigatore...

Prologo auto e moto: vincono Ekstrom e Canet

dakar

Nel prologo auto, a vincere è stato lo svedese Ekstrom davanti a Guthrie e de Mevius. Nelle moto,...

Dakar 2026, si parte: come seguirla su Sky Sport

la guida

Ogni giorno su Sky Sport 24 aggiornamenti sulla corsa, rubriche, focus sui piloti italiani e...
Vai alla sezione