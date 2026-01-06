Dakar, 3^ tappa: vincono Guthrie e Schareina

Lo statunitense Mitch Guthrie vince la terza tappa della Dakar 2026 e si porta in testa alla classifica generale nella categoria auto. Tra le moto successo dello spagnolo Schareina. In classifica comanda sempre l'australiano Sanders

Successo dello statunitense Mitch Guthrie (Ford) tra le auto nella terza tappa della Dakar 2026. Nella frazione di 421 km sull'anello intorno ad Alula (Arabia Sauudita) il pilota statunitense - primo con il tempo di 4h4'32" - conquista anche la leadership della classifica generale davanti a Prokop (+26"), Ekstrom (+1'08") e Sainz Sr. (+3'34"). Sul podio di giornata invece il ceco Prokop e il sudafricano Botterill.

Moto, successo dello spagnolo Schareina

Nella categoria moto lo spagnolo Toscha Schareina si aggiudica la terza frazione con il tempo di 4h26'39" davanti allo statunitense Brabec e all'australiano Sanders, ancora in testa alla classifica generale davanti a Brabec (+1'07") e a Schareina (+1'13"). In quarta posizione Edgar Canet (+8'46"), vincitore di prologo e prima tappa.