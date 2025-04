GTWC, Bmw-Wrt trionfa alla 1000 km del Paul Ricard

Successo per WRT e l'equipaggio #32 con compostodda Weerts, De Wilde e Van Der Linde nella Pro. Nella categoria Gold vince McLaren #111 del CSA, mentre altra affermazione BMW #992 nella Silver con il Paradine Competition. Nella Bronze fa festa il Kessel Racing che porta a casa la vittoria con la vettura #74

E’ stato un inizio di stagione molto intenso con la 1000 km di Paul Ricard valida per il primo round del GTWC 2025. Le 6 ore di gara hanno tenuto incollati all'evento gli spettatori dall'inizio alla fine. con tante auto che si sono alternate come le più veloci grazie alle condizioni della pista cambiate spesso durante una serata molto fredda in Costa Azzurra. L'evoluzione del tracciato è stata importante e ha inciso molto sul finale della gara.

Il WRT con la BMW M4 GT3 #32 alla prima uscita ufficiale e con il suo nuovo pacchetto EVO, è stato il migliore a interpretare le condizioni, mettendo in atto una una rimonta dalla nona casella di partenza alla prima vittoria della stagione addirittura in solitaria. Gara invece difficile per Mirko Bortolotti che, scattato dalla terza posizione, ha faticato con tutto il suo nuovo team che ha trovato nelle condizioni in evoluzione più insidie rispetto a quello che ci si poteva aspettare dalla Lamborghini Huracan GT3 Evo2 del GRT #63, chiudendo in dodicesima posizione.

Grandissima performance invece per Mattia Drudi con l’Aston Martin del ComToYou Racing #007, che ha chiuso in quinta piazza una gara che sembrava esser segnata da una qualifica difficile e che vedeva la vettura inglese scattare dalla diciannovesima posizione. Il passo del pilota italiano, nel doppio stint finale, ha impressionato per costanza e velocità portando la vettura di James Bond a ridosso della quarta posizione.



Gara complicata invece per la Rossa di Maranello. I piloti Ferrari AF Corse- Francorchamps Motors (campioni in carica di categoria con la #51) hanno infatti faticato tutta la gara in una pista che a detta di Alessio Rovera in commento durante la sesto, non si addice molto alla 296 GT3 che ha storicamente faticato in un circuito con una conformazione del genere. Le due Rosse hanno infatti terminato la gara fuori dalla zona punti in quindicesima e sedicesima posizione. Bene Cairoli, come al solito velocissimo, all’esordio con la Mercedes dell'All Mann #48 che, dopo la miglior prestazione in Q2, ha chiuso una gara, diventata complicata per la vettura della stella a 3 punte in termini di condizioni, in quarta posizione rispettando l’auspicio della vigilia in cui si auguravano in tutto il box di portare a casa più punti possibile.

Raffaele Marciello chiude sesto nonostante nello stint finale abbia combattuto con una foratura e sia dovuto rientrare anzitempo al box prima dell’ultima ora di gara. Il pilota elvetico continua a dimostrare grande velocità anche con la BMW M4 e porta a casa punti fondamentali in termini di campionato in una gara in cui sembrava esser difficile anche essere in top 10 dopo una qualifica viziata da una pioggia nel finale che ha relegato la vettura del Team Rowe #98 in tredicesima posizione. Team Rowe che può ritenersi soddisfatto dell’esordio del pilota elvetico nel primo round della stagione. Gara molto altalenante per Marco Mapelli con la Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 #163 del VSR. Il vincitore del Nurburgring 2024 ha infatti espresso un ottimo ritmo durante la gara, addirittura diventando la prima Lamborghini in pista, alternandolo però anche a momenti di difficoltà che hanno purtroppo relegato l'equipaggio dell’italiano in quattordicesima posizione.