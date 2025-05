Dopo la vittoria di ieri in gara 1, Niccolò Bulega si aggiudica la superpole del Gran Premio d'Italia che si sta svolgendo al Cremona Circuit. Dietro di lui in seconda posizione c'è Toprak Razgatlioglu della BMW (+1.456 dal leader). A completare il podio Alvaro Bautista della Ducati (3°), arrivato a 6 secondi da Bulega. Gli altri italiani che hanno concluso in top 10 sono: Danilo Petrucci (6°), Andrea Locatelli (7°) e Andrea Iannone (8°). Tutto il weekend live su Sky Sport MotoGP: gara 2 alle 14.

